수출입은행, 전국 다문화가족 지원기관 12곳에 차량 기증

방문규 행장 “제공 차량으로 더 많은 다문화가정에 복지혜택이 전달되길”

[아시아경제 박선미 기자] 한국수출입은행은 사회복지공동모금회(이하 ‘사랑의열매’)를 통해 전국 12개 다문화가족 지원기관에 차량 12대(3억원 상당)를 후원했다고 29일 밝혔다

방문규 수은 행장은 전날 여의도 수은 본점에서 김상균 사랑의열매 사무총장과 함께 각 기관을 대표해서 참석한 정종운 구로구 다문화가족지원센터 대표에게 승합차 5대와 경차 7대를 전달했다. 앞서 사랑의열매는 이동에 불편을 겪고 있는 전국의 다문화가족지원기관을 대상으로 공모를 실시한 후 후원받을 기관을 선정한 바 있다.

방 행장은 차량 전달 후 “대외경제협력전담기관인 수은은 다문화가족 등 신사회 구성원들의 정착을 꾸준히 지원하고 있다”면서 “수은이 제공한 차량을 통해 더 많은 다문화가정에 복지혜택이 전달되길 바란다”고 말했다.

수은은 이번 후원을 포함해 지난 2011년부터 전국 99개 기관에 19억1000만원 상당의 차량을 기증했다. 수은 관계자는 "대외경제협력기금(EDCF)을 운용 중인 수은은 국내 다문화가정을 지원하는데 많은 관심과 노력을 기울이고 있다"고 전했다.

