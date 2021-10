'한국의명견' 기념우표·일반우표 3종 29일부터 판매

우정사업본부

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부 우정사업본부는 29일부터 새롭게 디자인한 10원, 50원, 100원 일반우표 3종과 천연기념물로 등재된 '한국의 명견' 3종을 소재로 한 기념우표 63만 장을 발행한다.

올 9월부터 우편요금이 인상된 것에 따른 후속 조치 격이다. 통상우편 기본요금과 규격 외 요금, 등기우편 기본요금 등 각각의 조정가에 맞춰 새로운 디자인의 430원, 520원, 2530원 일반우표 3종을 발행했다. 추가로 화폐단위의 일반우표 3종(10원, 50원, 100원)도 새롭게 디자인했다.

10원권은 국제 멸종위기 보호종인 '큰주홍부전나비'를, 50원권은 예부터 내려오는 우리 고유의 과자 '유과'를, 100원권은 한반도의 여름 철새 '긴꼬리딱새'를 담았다. 천연기념물로 등재된 진도의 진도개, 경산의 삽살개, 경주개 동경이를 소재로 한 '한국의 명견' 3종 기념우표 63만 장도 발행한다.

수려한 외모와 충성심으로 사랑받는 '진도개'는 1962년 문화재보호법을 제정하면서 천연기념물 제53호로 지정됐고,‘귀신 쫓는 개’라고 불리는 우리 민족의 수호견 '삽살개'는 경북 경산 토종견으로 1992년 천연기념물 제368호로 지정됐다. 경주개 '동경이'는 현존하는 토종개 중에서 가장 오래된 개로 2012년 천연기념물 제540호로 지정됐다.

일반우표는 가까운 우체국에서 구매할 수 있고, 기념우표는 가까운 우체국을 방문하거나 인터넷우체국에 신청하면 구매할 수 있다.

