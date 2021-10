전남 순천서 전자발찌 끊고 도주한 전과 35범 성범죄자, 경남 진주서 포착

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 전남 순천시에서 전자발찌를 끊고 도주한 전과 35범 성범죄자 60대 남성 A(62) 씨가 경남 진주시에서 포착됐다.

A 씨는 청소년성보호법 위반(미성년자 강간) 등 전과 35범으로 '재범 고위험자'로 분류돼 집중 관리 감독을 받아왔다.

28일 전남경찰서 등에 따르면 경남 창녕군이 거주지인 A 씨는 25일 오후 10시 45분께 지인에게 빌린 승용차를 타고 순천으로 도주했다.

순천 금곡동에 도착한 A 씨는 26일 오전 2시 55분께 전자발찌를 훼손하고 승용차와 휴대전화를 버린 후 인근 야산으로 종적을 감췄다.

A 씨는 전날 오후 12시 26분께 전남 보성군 벌교역에서 무궁화호 기차를 탄 뒤 오후 2시 11분께 진주 반성역에서 하차했다.

경찰은 CCTV를 통해 A 씨의 위치를 확인한 후 곧바로 진주 일대 수색에 나섰다.

법무부 창원보호관찰소는 전날 오전 A 씨에 대해 공개수배하기로 했다.

창원보호관찰소에 따르면 A 씨는 키 165㎝에 체중 64㎏의 키가 작고 마른 체형이다. 흰 머리에 부드러운 인상을 주고 있다. 도주 당시 A 씨는 검은색 정장 안에 분홍색 셔츠를 입고 작은 검은색 가방을 들고 있었다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr