에어서울, 11월 무착륙 관광비행 2회 실시…숙박권 제공

[아시아경제 이동우 기자] 에어서울은 다음달 해외 무착륙 관광비행을 2회 실시한다고 28일 밝혔다.

이번 무착륙 관광비행은 11월 20일과 27일 양일간 진행하며 김포국제공항을 오후 3시25분에 출발해 일본의 돗토리현과 가가와현을 선회 비행한 후 다시 김포국제공항으로 돌아오는 일정이다.

코로나 사태 이전 에어서울이 단독 취항하던 두 도시의 상공을 비행하며 기내에서는 여행지와 관련한 퀴즈 이벤트 등을 실시해 다양한 경품을 제공한다.

경품으로는 추후 운항이 재개되면 사용할 수 있는 가가와현과 돗토리현의 현지 무료 숙박권과 각 도시의 특산물 등이 제공되며, 이외에도 에어서울 모형 항공기와 아기자기한 로고몰 굿즈 등을 준비했다.

에어서울 관계자는 “무착륙 비행은 해외 면세품 구매가 가능해 쇼핑을 위해 매달 탑승하시는 분들이 많다”며 “에어서울 평균 탑승률은 95% 정도로 매 편 거의 만석으로 운항하는 등 인기가 여전하다”고 말했다.

