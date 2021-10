화상 수업 중 '첨벙첨벙' 물소리…캠 켜지자 욕조에 몸 담그고 있던 교수

갑자기 교수 '반신욕'하는 모습 보여, 학생들 '황당'

교수 "백신 맞은 뒤 고열 나서…" 해명

[아시아경제 강주희 기자] 한 대학 교수가 욕조에 몸을 담근 채 온라인 수업을 진행하는 황당한 일이 벌어졌다.

27일 SBS 보도에 따르면, 이날 오전 한양대 에리카 캠퍼스의 한 전공 수업을 비대면으로 하던 중 A교수가 욕실에서 수업을 하는 모습이 포착됐다.

이 강의는 음성으로만 진행되고 있었는데, 수업 도중 갑자기 웹 카메라고 켜지면서 욕조에 몸을 담그고 있던 A교수의 모습이 나타났다. A교수는 카메라가 켜진 사실을 알아챈 뒤 곧 카메라를 끄고, 수업을 계속 진행했다.

이 강의를 수강하는 학생들은 황당하다는 반응을 보였다. 학생 B씨는 "충격이었다. 이 수업을 들어왔지, 목욕 감상 수업을 들어온 게 아니지 않나"라며 "(문제가 벌어진 뒤에도) 아무 얘기도 안 하고 수업과 관련된 이야기를 태연하게 했다. (수업 중) 물소리가 중간에 계속 첨벙첨벙 들렸었다"고 말했다.

학생들은 A교수의 '목욕 온라인 강의'가 이번이 처음이 아닐 거라고 의심했다. 이전에도 수업 중 울리는 소리나 물소리를 들었다는 얘기가 수강생들 사이에서 나온 적이 있어서다.

B씨는 "2주 전쯤에 같이 듣는 학생한테서 물소리가 난다는 연락이 왔었다"라며 "족욕을 하시는 게 아닌가. 사정이 있겠지, (이렇게 생각하며) 넘어갔는데…"라고 했다.

A교수는 해당 수업을 듣는 학생들에게 메일을 보내 "코로나19 백신을 맞은 뒤 고열이 났고 휴강하지 않기 위해 무리하게 수업을 진행하다 불미스러운 일이 발생했다"라며 사과했다. A교수는 이전에는 욕실에서 수업을 진행한 적이 없다고 학교 측에 해명한 것으로 알려졌다.

이와 관련해 학교 측은 28일 인사위원회를 열어서 사실관계를 파악한 뒤 A교수에 대한 징계 여부를 결정하겠다고 밝혔다.

