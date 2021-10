확진자 급감한 일본…스포츠경기 관객 1만명 제한 폐지

일본 정부가 스포츠 경기나 공연 등 대형 이벤트 관객을 1만명 이내로 제한한 코로나19 방역 지침을 다음달 1일부터 폐지한다.

27일 교도통신에 따르면 일본 정부는 28일 열리는 코로나19 대책 분과회에서 전문가 조언을 거쳐 이같이 결정할 계획이다.

다만 대형 이벤트 관객을 전체 수용 가능 인원의 50% 이내로 제한하는 지침은 당분간 유지할 것으로 보인다.

도쿄도 등 27개 도도부현(광역자치단체)은 지난달 말 유동 인구 억제를 골자로 한 '긴급사태 선언' 및 '감염 방지 등 중점 조치'가 해제됐지만 대형 이벤트 관객을 1만명 이내로 제한하는 방역 지침은 유지되고 있다.

도쿄도를 포함한 광역자치단체들은 지난 25일 음식점 영업시간 제한도 풀렸다.

코로나19 일일 신규 확진자가 지난 8월 중하순 최대 2만5000명대에서 최근 200~300명대로 급감하는 등 상황이 좋아지고 있기 때문이다.

NHK 집계에 따르면 이날 오후 6시 현재 일본 전역의 일일 신규 확진자는 312명이다.

