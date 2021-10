'디폴트 위기' 헝다 회장, 홍콩 1000억대 주택 담보대출

디폴트(채무불이행) 위기에 처한 중국 부동산 개발업체 헝다(恒大·에버그란데)의 회장이 홍콩의 고급 주택을 담보로 은행에서 대출을 받은 것으로 알려졌다.

27일 홍콩매체 HK01에 따르면 헝다 창업자인 쉬자인 회장 부부가 거주해온 홍콩 최고 부촌인 피크의 단독주택이 지난 19일 중국건설은행에 담보로 잡힌 것이 토지등기를 통해 확인됐다.

464.51㎡(약 140.51평)인 해당 주택의 시세는 약 7억 홍콩달러(약 1055억원)이며, 집값의 40%인 3억 홍콩달러(약 452억원)까지 대출받을 수 있다.

전날 블룸버그는 익명의 소식통들을 인용해 중국 당국이 헝다가 지난달 23일 달러 채권 이자 상환을 하지 못한 직후 쉬 회장에게 개인 자산을 동원해 문제를 해결하라고 요구했다고 보도했다.

하지만 쉬 회장의 개인자산은 대부분 올해 80% 이상 폭락한 헝다 주식이어서 헝다 부채 위기를 해결할 수 있을지는 알 수 없다.

블룸버그 집계에 따르면 2017년 420억 달러(약 48조9700억원)로 정점을 찍은 쉬 회장의 자산 가치는 78억 달러(약 9조900억원)로 쪼그라들었다.

올해 6월말 기준 헝다의 부채 규모는 3000억 달러(약 351조원)에 달한다.

