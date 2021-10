[아시아경제 김대현 기자] 인터넷전문은행 케이뱅크 앱 접속이 약 45분간 제한돼 이용자들이 불편을 겪었다.

27일 케이뱅크에 따르면 이용자들은 이날 오후 5시30분쯤부터 약 45분간 케이뱅크 앱에 접속할 수 없었다.

이 같은 오류는 케이뱅크와 제휴 관계인 가상자산거래소 업비트에 신규 코인이 상장하면서 접속자가 몰려 트래픽의 평소의 8배 가까이 늘어난 영향이었던 것으로 파악됐다. 이날 비트코인 등이 하락세를 보이면서 매수하려는 고객들의 유입도 많았던 것으로 드러났다.

케이뱅크 관계자는 "평소보다 트래픽이 몰리면서 과부하가 걸렸다"며 "복구 조치를 완료해 현재는 정상적으로 서비스를 이용할 수 있다"고 전했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr