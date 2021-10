서울시, 서울광장에 노태우 분향소 만든다

[아시아경제 김대현 기자] 정부의 '국가장' 결정에 따라 서울시가 고(故) 노태우 전 대통령의 분향소를 서울광장에 설치·운영한다.

27일 서울시에 따르면 분향소는 오는 28~30일 매일 오전 9시부터 오후 10시까지 서울광장에서 운영된다. 오후 10시 이후에도 자율적으로 분향에 참여할 수 있다.

노태우 전 대통령 분향소는 2009년 김대중 전 대통령 국장, 2015년 김영삼 전 대통령 국가장 때 서울광장에 설치되었던 분향소에 준해 설치된다. '국가장' 결정 취지를 감안해 예우에 만전을 기할 예정이다. 화환과 조기는 따로 받지 않는다.

코로나19 감염예방을 위해 분향객은 도착해서 직원의 안내에 따라 충분한 거리를 두고 발열체크와 손 소독 후 입장할 수 있다. 마스크를 착용하지 않으면 입장이 제한된다.

서울시는 시민의 안전과 질서유지를 위해 분향소 주변에 경찰과 질서유지 인력을 배치해 운영할 계획이다.

