[아시아경제 김대현 기자] 서울옥션 서울옥션 063170 | 코스닥 증권정보 현재가 28,900 전일대비 1,000 등락률 +3.58% 거래량 1,216,034 전일가 27,900 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株![클릭 e종목]"서울옥션, 호실적 행진 지속...주가는 아직 저평가"비트코인 역대 최고가 근접... 관련주 고공 행진 속 숨겨진 종목 공개! close 이 27일 보유 중인 자기주식 20만주를 주당 2만7455원, 약 55억원 규모로 처분 결정했다고 공시했다. 처분 목적은 배당 재원 적립 등이다.

처분예정일은 오는 28일이고, 시간외 대량매매 방식으로 진행된다. 위탁투자중개업자는 메리츠종금증권이다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr