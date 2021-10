文대통령 "글로벌 백신 허브의 한 축, 백신 보급 위해 최선"

청와대 본관에서 '아세안+3 화상 정상회의' 참여…"기시다 日 총리 환영한다" 인사

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 27일 오후 청와대 본관에서 진행한 '아세안+3 화상 정상회의' 메시지를 통해 "지난해 코로나 아세안 대응기금에 100만 달러를 기여한 데 이어 올해 500만 달러를 추가 기여할 예정"이라며 "앞으로도 한국은 글로벌 백신 생산 허브의 한 축으로서 공평하고 신속한 백신의 보급을 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

문 대통령은 "이제 코로나를 극복하고 포용적인 회복을 이루기 위해 아세안+3 정상회의의 출범 정신을 행동으로 옮길 때"라면서 "우선 코로나 극복을 비롯한 보건 협력 강화가 절실하다"고 강조했다.

문 대통령은 한국이 코백스에 2억 달러 공여를 약속했고, 이와 별도로 이번 달 아세안 국가부터 백신 지원을 시작했다는 점을 언급하면서 이렇게 말했다.

문 대통령은 한국은 의장국 브루나이 주도로 채택된 '청소년과 어린이의 정신건강 협력에 관한 정상성명'을 지지한다고 밝혔다.

문 대통령은 "코로나로 우울증을 겪는 청소년과 어린이들이 보편적 건강권을 보장받을 수 있도록 역내 공조체계 구축에 적극 동참하겠다"고 말했다.

아울러 포용적이고 지속가능한 성장을 위해서도 적극 협력하겠다는 뜻을 전했다. 문 대통령은 "한국은 지난해 발표한 신남방정책 플러스 전략의 7대 핵심 분야 협력을 아세안 포괄적 경제 회복 프레임워크(ACRF)와 유기적으로 연계하는 방안을 모색하고 있다"고 설명했다.

문 대통령은 "아세안+3 협력 워크플랜 2023-2027의 수립을 앞두고 있다. 코로나 극복과 포용적 회복, 지속가능한 성장을 위한 역내 협력 방안이 충실히 담길 수 있도록 한국도 적극 참여하겠다"고 다짐했다.

한편 문 대통령은 첫 인사를 통해 "존경하는 의장님, 각국 정상 여러분, 건강한 모습으로 다시 뵙게 되어 반갑다. 기시다 일본 총리님, 환영한다"고 말했다. 여러 정상 가운데 기시다 일본 총리를 특별히 언급해 눈길을 끌었다.

이날 행사의 의장국인 하싸날 볼키아 브루나이 국왕은 "저희는 어려운 위기의 순간에도 함께하는 역량을 발휘했다. 이러한 역량은 신속하게 코로나19가 발발했을 때 공동의 노력을 통해서 역내 회복을 위해 합심함으로써 다시 한번 반증됐다"고 말했다.

