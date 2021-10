대검 감찰부, '월성원전 고발사주' 의혹 진상조사

[아시아경제 김대현 기자] '월성원전 고발사주' 의혹 규명을 위해 대검찰청이 진상조사에 착수했다.

27일 법조계에 따르면 대검 감찰부는 전날 법무부로부터 월성원전 고발사주 의혹을 조사하라는 공문과 관련 자료를 받고 진상조사에 들어갔다. 대검은 지난해 10월22일 오후 대전지검에 월성원전 비위 관련 고발장이 접수된 경위를 파악할 예정이다. 감사원이 검찰에 보낸 참고자료가 대전지검에 전달된 배경도 조사 대상이다.

앞서 김용민 더불어민주당 의원은 지난 5일 법사위 국정감사에서 검찰이 월성 원전 관련 고발을 사주했다는 의혹을 제기했다. 감사원은 지난해 10월20일 월성원전 1호기의 경제성 평가 조작 의혹 관련 감사 결과를 발표하고, 같은 달 22일 대검에 관련 수사 참고자료를 송부했다. 그런데 국민의힘은 같은 날 오후 대전지검에 백운규 전 산업통상자원부 장관 등을 고발한 것으로 파악됐다.

김 의원 등 여당 의원들은 고발이 이뤄진 시점이 지난해 국정감사 때였는데 이틀 만에 고발장이 작성될 수 있었던 것은 검찰의 개입 덕분이란 의혹을 제기했다. 박범계 법무부 장관도 국회 법제사법위원회 종합감사에서 "'고발 사주'가 아니냐는 게 핵심 포인트"라며 "진상은 반드시 규명돼야 한다"고 밝혔다.

