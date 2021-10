고흥 Wee센터 “그림책으로 마음을 소통해요”

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 고흥교육지원청 Wee센터는 27일 고흥 관내 위센터와 위클래스 전문상담교사 17명을 대상으로 ‘2021. 위센터와 위클래스 전문상담교사 연수 및 협의회’를 실시했다고 밝혔다.

이번 협의회는 각 학교의 업무 현황 공유, 상담 현장의 어려움 협의, 위기 학생 발생 시 위클래스와 위센터간 긴밀한 협조체제 구축을 위해 실시했다.

연수는 한국그림책문화협회 이사장 노미숙 강사를 초청해 ‘그림책 활용을 통한 상담 치료’ 주제로 진행했다. 또 그림책을 통해 학생의 욕구와 감정을 파악하고 건강한 방향의 욕구 감정으로 전환을 돕는 방법을 제공했다.

특히 그림책의 글과 그림을 이해하고 적절한 발문 기법과 상황에 따른 음색 표현 연습 및 감정표현법을 실연함으로써 실제 상담 장면에서 사용할 수 있도록 진행했다.

녹동초 전문상담교사는 “Wee클래스 운영의 내용과 학교 상담 사례에 대한 조언을 받아 도움이 됐고, 그림책을 매개체로 실제 상담 현장에서 적용 해 볼 수 있었다”고 소감을 전했다.

김정희 교육장은 “정서적으로 어려움이 있는 학생들과 직접 대면하는 전문상담교사의 역량 강화는 매우 의미 있는 활동이며 앞으로도 역량 강화를 위한 심도 있는 내용의 연수를 제공하겠다”고 밝혔다.

