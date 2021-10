세종 국회 시대 및 여의도 바이오·핀테크 허브 시대 촉구

김민석 의원, 송재호 의원, 홍성국 의원, 강준현 의원, 이춘희 세종시장, 채현일 영등포구청장 27일 오후 2시 국회 정론관에서 합동기자회견 열어 23대 국회를 세종국회로, 여의도 의사당을 바이오·핀테크허브로 추진 선언 ...국민서명운동과 여야대선후보 공약채택운동 벌이기로

[아시아경제 박종일 기자] 세종특별시와 영등포구 지역 국회의원 및 자치단체장이 세종 국회 시대와 여의도 국회의 바이오·핀테크랩 조성을 위해 힘을 모았다.

김민석 국회 보건복지위원장(서울 영등포구 을)과 송재호 국회의원(제주시 갑, 더불어민주당 국가균형발전특별위원장), 홍성국 국회의원(세종특별시 갑), 강준현 국회의원(세종특별시 을), 이춘희 세종특별시장, 채현일 영등포구청장은 27일 오후 2시20분 국회정론관에서 ‘23대 세종 국회 시대’와 ‘여의도 바이오·핀테크 허브 시대’의 개막을 선언하고 촉구하는 합동기자회견을 열었다.

주요 내용은 ▲세종 의사당을 세계 최고의 디지털 국회로 조기 완공하고 23대 국회의 개원과 함께 세종 국회시대 열 것 ▲여의도 의사당은 세종의사당으로의 단계적 이전 후 핀테크·바이오랩으로 전환할 것 등이다.

이를 위해 참석자들은 국회의원ㆍ지방의원ㆍ자치단체장 및 국민 서명 운동과 함께 여야대선후보 공약 채택 운동을 벌이는 등 함께 노력하기로 했다.

김민석 보건복지위원장은 “세종국회 시대는 국가 균형발전을 진전시키는 역사적 이정표가 될 것”이라며 “선택과 집중을 통해 영등포와 세종시가 대한민국의 대표 도시가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

채현일 영등포구청장은 “각 도시의 장점을 살린 세종 국회와 여의도 바이오·핀테크 허브 구축은 대한민국 역사에 기록될 빅딜(big deal)”이라며 “지역 주민들의 염려와 기대를 충족시킬 수 있도록 협력을 이어가겠다”고 전했다.

