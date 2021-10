[아시아경제 지연진 기자] GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 41,400 전일대비 950 등락률 -2.24% 거래량 506,791 전일가 42,350 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 GS건설 "S&I건설 인수 참여 검토 중"LG유플러스, 5G 로봇이 건설현장 3D맵 만든다GS건설, 계열사 글로벌워터 솔루션에 80억 출자 close 은 올해 3분기 매출액이 전년동기대비 6.26% 감소한 2조1716억원을 기록했다고 27일 공시했다.

이 기간 영업이익은 27.27% 줄어든 1522억원, 당기순이익은 1332억원으로 29.68% 늘었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr