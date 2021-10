거래소, 기술보증기금과 감사업무 선진화 및 반부패·청렴업무 MOU 체결

[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소는 기술보증기금과 감사업무 선진화 및 반부패·청렴업무 상호협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

양 기관은 감사인력 상호지원 및 반부패·청렴활동에 대한 정보와 노하우 공유를 통해 내부감사 역량을 강화하고 감사품질을 향상을 목적으로 MOU를 추진했다.

향후 양 기관은 감사업무 관련 모범사례 공유와 합동교육 및 워크숍 개최 등 감사업무 전반에 걸쳐 긴밀한 협력관계를 이어나갈 예정이다.

김회정 한국거래소 상임감사위원은 “이번 MOU 체결을 통해 양 기관의 감사역량은 강화될 것”이라며 “다양한 기관과의 업무협력 확대 및 전문 분야 인재 교류 등을 통해 감사업무의 전문성을 제고하고 반부패·청렴문화 정착을 위한 노력을 지속하겠다”고 말했다.

