석유관리원, 울산테크노파크와 '수소 산업 품질분석' 지원키로

장비 공동활용·협력체계 구축 MOU

[아시아경제 주상돈 기자] 한국석유관리원이 울산테크노파크와 함께 수소시험 분석 서비스를 제공하기로 했다.

26일 석유관리원은 울산테크노파크와 수소 산업 품질분석 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이를 통해 양 기관은 보유하고 있는 인프라를 활용해 수소 산업계 지원사업을 확대하고, 공동 연구과제 발굴 및 분석기술을 보다 고도화하기 위한 기술교류를 지속적으로 추진할 예정이다.

앞으로 석유관리원은 산업계가 수소 시험분석을 의뢰하면 울산테크노파크와 협업해 시험분석 서비스를 제공하게 된다.

석유관리원 관계자는 "수소 분석기관인 울산테크노파크와 협력을 통해 석유 및 석유대체연료를 넘어 미래 에너지원으로 등장하고 있는 수소분야 품질관리 업무를 수행할 계획으로 국내 수소 산업계의 품질분석 지원사업에 진출하게 됐다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr