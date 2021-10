과기부, 10월 디지털뉴딜 우수기업에 버넥트 등 3곳 선정

스코넥엔터테인먼트·엔디에스 등

[아시아경제 차민영 기자] 과학기술정보통신부는 10월 디지털뉴딜 우수 사례로 버넥트, 스코넥엔터테인먼트, 엔디에스 등 3개 기업을 선정했다고 27일 밝혔다.

과기정통부는 디지털 뉴딜 참여 기업 중 성과가 우수하고 국민 체감도와 파급 효과가 높은 사례를 매달 선정해 디지털 뉴딜 우수 사례로 발표하고 있다.

버넥트는 과기정통부의 ‘가상융합기술(XR) 플래그십 프로젝트’에 참여해 산업현장의 디지털전환을 통해 제조공정 오류와 생산시간을 줄였고 가상융합기술(XR) 활용·확산에 기여했다는 평가를 받았다.

스코넥엔터테인먼트는 실감소방훈련 콘텐츠를 개발해 대전소방본부 119특수구조단에 구축한 리빙랩에서 관련 기술을 실증했다.

엔디에스는 블록체인 기술을 적용한 의료 마이데이터 플랫폼을 구축했고, 지난해부터 블록체인 기반 전자처방전 전달·실손보험 청구 등 서비스를 제공했다.

박윤규 과기정통부 정보통신정책실장은 "디지털 신기술 활용·확산과 우리 기업들의 초기성장을 지원하는 등 관계부처와 함께 노력하겠다"고 말했다.

