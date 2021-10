해남군, 제7회 땅끝 아이사랑 사진 공모전 개최

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군이 출산 친화적 사회 분위기 조성을 위해 아이와 함께하는 행복한 우리 가족을 주제로 ‘제7회 땅끝 아이사랑 사진 공모전’을 개최한다.

27일 군에 따르면 초등학교 이하 자녀를 둔 해남군민이면 누구나 참여할 수 있고, 지난 22일부터 내달 4일까지 2주간 작품을 접수한다.

아빠, 부부가 육아를 함께하는 모습이 담긴 사진, 아이와 함께 화목한 가족의 모습이 담긴 사진, 부모만이 경험할 수 있는 특별하고 감동적인 순간 등 출산장려 공감대가 잘 표현된 사진이면 공모전 출품이 가능하다.

수상작은 심사를 거쳐 11월 중 발표될 예정이며 최우수상 1명 30만원, 우수상 3명 각 20만원, 장려상 6명 각 10만원, 입선 15명 각 5만원의 상금이 수여된다. 수상작은 내달 19일 열리는 제7회 아이사랑 유모차 축제에서도 전시된다.

참가 신청서 등 기타 자세한 사항은 해남군 홈페이지 고시 공고란을 참고하거나 인구정책과 출산장려팀으로 문의하면 된다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr