DB금융투자, 해외선물옵션 실전투자대회 후반전 개최

[아시아경제 박지환 기자] DB금융투자는 다음달 1일부터 해외선물옵션 실전투자대회인 '2021년 DB금투 해선왕 선발대회' 후반전을 개최한다고 27일 밝혔다.

다음달 26일까지 진행되는 이번 후반전 대회는 전체 기간 통합 수익률 대회와 총 네 번의 주간 수익률 대회가 진행된다. 통합 수익률 대회 상위 3명에게 각각 200만원, 150만원, 100만원을, 주간 수익률 대회 상위 1명에게 50만원을 지급한다.

전체 기간 동안 섹터별(통화, 지수, 금속, 에너지) 거래량 500계약 이상 고객 중 총 4명을 추첨해 각각 50만원을 지급한다. 두 대회 모두 참가 가능하며 중복 수상도 가능하다.

DB금융투자 해외선물옵션 계좌를 보유한 고객이면 누구나 홈페이지 또는 글로벌 HTS를 통해 11월 19일까지 신청할 수 있다. 전반전 참가자는 자동참가 된다. 참가 신청을 하는 모든 고객들에게 커피 기프티콘을 증정한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr