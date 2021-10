경기도, 피난민 태극기 등 11건 '등록문화재' 선정

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 '경기도 등록문화재' 1호로 한국전쟁 피난민 태극기를 선정했다.

경기도는 최근 경기도문화재위원회 등록문화재분과위원회를 열고 근대문화유산을 보존ㆍ활용하기 위해 새롭게 도입한 '경기도 등록문화재'로 ▲동두천 자유수호평화박물관 소장 한국전쟁 피난민 태극기 ▲파주 갈곡리 성당 ▲오산 유엔군초전기념비와 옛 동판ㆍ한국노무단(KSC) 안내판 ▲일제강점기 문화재 실측 및 수리도면 일괄 ▲안산 기아 경3륜 트럭 T600 ▲부천 한미재단 소사 4-H훈련농장 사일로 ▲수원 방화수류정 자개상 ▲파주 라스트 찬스 ▲파주 말레이시아교 ▲안산 동주염전 소금운반용 궤도차 ▲안산 목제솜틀기 등 11건을 최종 의결했다고 27일 밝혔다.

도는 앞서 국가와 시ㆍ도지정문화재로 관리하는 전통문화유산과 달리 근대문화유산(만들고 50년 이상 지난 문화유산)은 국가 등록문화재 탈락 시 마땅히 보호할 방법이 없다고 판단, 지방정부도 등록문화재를 운영할 수 있도록 2016년 제도 개선안을 건의했다.

이에 정부는 2019년 도 건의안을 수용했고, 도는 지난해 9월부터 시군 실태조사, 도민 의견 수렴 등 지방정부 등록문화재 선정을 추진해왔다.

이번에 등록된 11건의 등록문화재는 도민 의견, 전문가 추천 등을 토대로 역사적 가치와 상징성 등을 고려해 선정됐다.

1호 등록 문화재인 '한국전쟁 피난민 태극기'는 1951년 9월 당시 북한 지역에서 탈출하던 피난민이 간직하다 미군에 전해져 1987년 동두천시에 기증한 것으로 한국 전쟁 당시 긴박했던 역사적 비극을 이해하는데 도움을 준다.

이희완 도 문화유산과장은 "도내 근대문화유산 보호를 위해 마련된 도 등록문화재 제도의 시행 첫 성과로 등록된 11건 모두 경기도의 정체성과 지역성을 특징적으로 보여주는 의미 있는 문화유산"이라며 "향후에도 지속적으로 근대문화유산을 발굴하고 보호해 높은 개발압력 속에서 사라져가는 근대문화자원들의 가치를 널리 알리겠다"고 약속했다.

