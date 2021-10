‘전과 35범’ 60대 남성 전자발찌 훼손 도주…경찰 수색

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반 등 전과 35범인 것으로 알려진 60대 남성이 위치추적 전자장치(전자발찌)를 훼손한 뒤 달아나 경찰이 추적 중이다.

26일 경찰에 따르면 창녕군이 주소지인 A(62)씨는 지난 25일 오후 10∼11시 사이 경북 고령에서 전남 순천으로 자신의 차를 이용해 이동했다.

A씨는 야간에 외출 제한 명령을 받았지만, 차량으로 순천으로 이동했으며 이날 오전 2시 55분께 전자발찌를 훼손한 뒤 종적을 감췄다.

법무부는 이 같은 사실을 확인 경찰에 공조 요청을 해 현재 전남경찰청이 수사에 나선 것으로 알려졌다.

수사에 나선 경찰은 A씨가 전자발찌를 훼손한 장소 인근에서 A씨의 차와 휴대전화 등을 발견했다.

경찰은 A씨가 차를 버리고 주택가 인근 뒷산으로 도주한 것으로 보고 기동대 등 80여 명과 헬기 등을 투입해 수색에 나섰다.

경찰은 등산로 등에 설치된 폐쇄회로(CC)TV를 분석하는 등 A씨의 행적을 좇는 데 주력하고 있다.

