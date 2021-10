화석연료 투자 중단 서약한 금융기관 1500개로 늘어나

[아시아경제 나주석 기자] 뉴욕시 연금기금 등 화석연료 관련 산업에 투자하지 않겠다고 선언한 금융기관이 늘어나, 금융기관 숫자로는 1500개 총자산 운영 규모는 39조2000억달러(4경5746조원) 규모에 이르는 것으로 조사됐다.

블룸버그통신은 26일(현지시간) ‘다이베스트 인베스트’의 보고서를 인용해 이같이 전했다. 화석연료 산업에 대한 투자 회수 운동을 추진하는 다이베스트 인베스트 운동은 투자 기관은 181개, 총자산 520억달러로 시작해 비약적으로 커졌다.

이번 보고서에 따르면 160억달러를 운용하는 포드재단은 올해 화석연료에 대한 투자를 멈추겠다고 밝혔다. 뉴욕연금기금도 40억달러 규모의 화석연료 관련 투자 회수 계획을 내놨다.

보고서를 작성한 다이베스트 인베스트 측은 "화석연료에 투자하지 않는 것이 건전한 투자 전략이라는 확실한 증거를 제시할 수 있다"면서 "화석연료는 투자 측면에서도 나쁜 선택"이라고 밝혔다.

