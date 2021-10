[아시아경제 박준이 기자] 이화전기 이화전기 024810 | 코스닥 증권정보 현재가 1,860 전일대비 30 등락률 +1.64% 거래량 781,419 전일가 1,830 2021.10.26 15:30 장마감 관련기사 이화전기, 이디티 보유 주식 전량 처분 결정[특징주]이트론, 러시아 스푸트니크V 백신 델타 변이 90% 예방효과“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 지엘가산메트로 주식회사와 59억 규모의 UPS 시스템 구매 및 설치 계약을 체결했다고 26일 공시했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr