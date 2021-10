與, 노태우 전 대통령 부고에 “역사의 죄인…그러나 북방정책 높이 평가”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당은 26일 노태우 전 대통령 별세 소식에 “12·12 군사 쿠데타의 주역이자 5·18 광주민주화운동 강제 진압에 가담한 역사의 죄인”이라면서도 “재임기간 북방정책은 평가할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이용빈 대변인은 이날 오후 논평을 내고 “국민의 직접 선거를 통해 당선됐지만 결과적으로 군사독재를 연장했고, 부족한 정통성을 공안 통치와 3당 야합으로 벗어나고자 했던 독재자”라며 이같이 평가했다.

이 대변인은 “다만 재임기간 북방정책과 남북기본합의서 채택, 중국 수교 수립 등은 평가할 수 있을 것”이라며 “퇴임 이후 16년에 걸쳐 추징금을 완납하고, 이동이 불편해 자녀들을 통해 광주를 찾아 사과하는 등 지속적으로 반성하는 모습을 보였다”고 했다.

이어 “그것으로 억울하게 돌아가신 광주영령과 5·18 유가족, 광주시민을 위로할 수 없겠지만, 그의 마지막은 여전히 역사적 심판을 부정하며 사죄와 추징금 환수를 거부한 전두환 씨의 행보와 다르다”고 강조했다.

이 대변인은 “우리 역사에 다시는 과오가 반복되는 일이 없도록 더욱 엄정한 역사적 평가가 이뤄지길 바란다”며 “영욕의 삶을 마친 노 전 대통령의 영면을 기원하며, 삼가 고인의 명복을 빈다”고 덧붙였다.

