[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회는 무역업계를 대표해 26일 세상을 떠난 노태우 전 대통령 서거에 깊은 애도를 표한다고 밝혔다.

무역협회는 "고(故) 노태우 전 대통령이 취임한 1988년은 서울 올림픽 개최로 우리나라가 전쟁의 상흔을 딛고 국제무대에 성공적으로 데뷔한 해"라며 "고인은 올림픽을 통해 우리나라의 국제무대 등장과 도약의 기틀을 마련하고, 중국·구소련 등 국가들과 수교를 맺으며 북방외교를 추진해 오늘날 신북방 정책의 초석을 마련했다"고 평가했다.

그러면서 "무역업계는 고인의 업적을 기리며 앞으로도 우리나라가 국제무대에서 한 단계 더 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

노 전 대통령은 지병으로 오랜 병상 생활을 해오다 최근 병세 악화로 서울대병원에 입원해 의료진의 집중 치료를 받았지만 이날 향년 89세를 일기로 숨을 거뒀다.

