해외건설협회 '해외건설 세무리스크 관리과정 교육' 마련

해외건설협회는 건설기업 임직원의 해외세무 관리능력 향상을 위해 내달 12일 '해외건설 세무 리스크 관리 과정'을 해외건설교육센터에서 실시한다고 26일 밝혔다.

국내 기업은 그동안 다수의 글로벌 건설 프로젝트를 수행하면서도 진출국의 다양한 세법 및 과세당국의 관행에 대한 정보와 이해 부족으로 세무 관리에 어려움을 겪어왔다.

협회는 이러한 국내 기업의 해외건설 세무 리스크 대응능력을 지원하기 위해 이번 과정을 마련했다.

이번 과정은 회계사와 업계 실무자를 강사로 초빙해, 원격교육과 집체교육을 병행해 이뤄진다.

고정사업장(PE) 및 투자구조, EPC 세무, 터키·사우디·쿠웨이트·파키스탄·베트남 국가의 세무 실무사례 강의와 동남아 주요국의 부동산 개발 및 투자 중심 세무사례를 통해 시사점을 알아보는 강의도 진행될 예정이다.

매 강의마다 Q&A시간을 편성해 실무자들이 자유롭게 질의할 수 있는 시간도 마련된다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr