[아시아경제 공병선 기자] 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 17,750 전일대비 300 등락률 +1.72% 거래량 1,209,944 전일가 17,450 2021.10.26 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정중국 시장 진출! “아직도 게임 업계 저평가”…상승 준비 끝났다!수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! close 는 Soaring Eagle Pharmaceuticals, LLC와 178억원 규모의 코로나19 항원 자가진단키트 공급 계약을 체결했다고 26일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 14.63% 수준이다.

