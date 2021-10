조선대병원 '영양집중지원' 5년 인증 획등

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교병원(병원장 정종훈)은 최근 한국정맥경장영양학회(Korean Society for Parenteral and Enteral Nutrition, KSPEN)에서 실시하는 영양집중지원팀(Nutrition Support Team, NST) 5년 인증을 획득했다고 26일 밝혔다.

한국정맥경장영양학회는 영양집중지원팀 활동의 활성화 및 표준화를 통해 환자 치료와 빠른 회복에 도움을 주고 나아가 의료질 향상을 위해 영양집중지원팀 인증사업을 시행하고 있다.

조선대병원 영양집중지원팀은 영양치료 교육 프로그램을 이수한 의사, 약사, 간호사, 임상영양사로 구성돼 있다. 정상적인 영양섭취가 곤란한 환자에게 영양 평가 및 지원방법 등 치료 계획을 세워 관리함으로써 합병증을 예방하고 조속한 질병 회복에 기여하고 있다.

김경종 조선대병원 영양집중지원위원회 위원장은 “끊임없는 변화와 연구를 통해 최상의 영양지원서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr