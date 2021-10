전북도, 생태관광지 브랜드 네이밍 12건 선정

생태관광지의 대내외적 대표 이미지 확립…홍보·마케팅에 적극 활용

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 12개소의 생태관광지 브랜드 네이밍을 선정했다고 26일 밝혔다.

이번 네이밍은 도내 생태관광지의 특색이 묻어나고 생태관광지의 청정이미지가 쉽게 연상되며 기억하기 쉬운 국·영문, 한자 표기 등을 포함한 참신한 네이밍으로 선정됐다.

시·군별로 보면, 군산 생태관광지는 비단강길, 햇빛길, 달 밝음길 등 자연을 따라 걷는 지상 최고의 비단길이 연상되는 ‘자연이 그린 청암산 에코라운드’가, 진안은 마이산을 중심으로 생태계가 잘 보존된 나의 마을을 의미하는 ‘My! 馬耳! 지오파크’로 결정됐다.

임실의 생태관광지는 왕건과 이성계의 전설이 서려 있는 것을 표현한 ‘왕과 함께 걷다 성수산 왕의 숲’이, 고창은 생물권 보전지역 지정 및 운곡습지를 둘러싸고 있는 6개 마을의 특색 등 신비로움을 담은 ‘세계가 인정한 신비로움 운곡람사르습지 생태관광지’란 네이밍이 확정됐다.

이외에도 △익산의 ‘생동! 감동! 서동! 금마 서동 생태공원’ △정읍의 ‘솔향 그윽한 솔티 달빛 생태숲’ △남원의 ‘지리산 천년의 품 백두대간 생태관광벨트’ △김제의 ‘지평선 너머 벽골제 생태농경원’ △완주의 ‘싱그러운 자연 경천 싱그랭이 에코빌’ △무주의 ‘별이 빛나는 밤에 반딧불이 생태관광지’ △장수의 ‘생명의 불뿌랭이 금강 첫물 뜬봉샘 생태관광지’ △순창의 ‘자연의 물길이 빚은 섬진강 장군목 생태관광지’ 등이 선정됐다.

선정된 브랜드 네이밍은 향후 온-오프라인을 통해 생태관광지의 우수한 관광자원을 홍보하고 마케팅에도 적극 활용될 예정이다.

전북도는 생태관광지에 대한 도민들의 관심과 참여 유도를 위해 각종 홍보물 제작에 사용하며, 특히 네이밍을 활용한 이미지를 개발해 생태관광 홈페이지, 공식 블로그 등 다양한 매체를 통해 전라북도의 생태관광지의 매력과 강점을 부각할 계획이다.

