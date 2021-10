티라유텍, 클루커스와 '인공지능 기반 SaaS형 스마트팩토리 플랫폼' 개발 파트너십

[아시아경제 유현석 기자] 티라유텍은 클루커스와 인공지능 기술(AI)을 기반으로 한 SaaS형 스마트팩토리 플랫폼 개발을 위해 전략적 파트너십을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 클라우드와 인공지능, 머신러닝 등 신기술을 연계한 차별화된 SaaS형 스마트팩토리 플랫폼을 공동 개발한다. 생산성, 품질, 고객 만족도를 향상시키기 위한 기업의 고민을 해결할 수 있는 완벽한 제조 혁신 솔루션을 제시할 예정이다.

티라유텍 티라유텍 322180 | 코스닥 증권정보 현재가 11,900 전일대비 50 등락률 -0.42% 거래량 1,143 전일가 11,950 2021.10.26 10:09 장중(20분지연) 관련기사 [르포]"사람은 명령만, 일은 로봇이"…국내 최대 물류전시회 가보니티라유텍, 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승세에 7.14% ↑티라유텍, 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승세에 7.14% ↑ close 은 2006년 설립한 스마트팩토리 솔루션 전문기업이다. 생산관리시스템(MES), 생산계획시스템(APS), 스마트물류 사업에서는 공급망 관리(SCM), 창고 관리 시스템(WMS), 물류 창고 제어 시스템(WCS)등 스마트팩토리 및 스마트물류 구축에 필요한 모든 솔루션을 공급하고 있다. 주요 고객사로는 삼성전자, SK하이닉스, SK이노베이션, SKC, LG전자, LG이노베이션, CJ대한통운 등이 있다.

설립 3년차를 맞은 클루커스는 기업의 클라우드 전환을 지원하는 클라우드 매니지먼트 전문기업 (MSP)으로 마이크로소프트 클라우드 글로벌 기술 최고 등급인 '애저 익스퍼트 MSP' 인증을 보유하고 있다. 마이그레이션과 애플리케이션 현대화, 인공지능 및 머신러닝 분야에도 글로벌 고급 기술 인증을 보유하며 명실공히 국내를 대표하는 클라우드 기술 전문가 그룹으로 자리매김하고 있다.

김정하 티라유텍 대표는 “이번 전략적 제휴를 통해 클라우드 기반 스마트팩토리 솔루션 플랫폼 개발을 가속화하고 인공지능 기술과의 연계를 강화해 제조 및 유통기업 서비스 향상에 기여하겠다"며 "앞으로도 멀티 클라우드 사업화를 위해 적극적으로 투자하겠다”고 말했다.

홍성완 클루커스 대표는 "티라유텍은 스마트팩토리 솔루션의 국내 최고 기술을 가지고 있는 회사이며 솔루션의 SaaS 화는 꼭 필요한 부분”이라며 “협약을 통해 클루커스의 인공지능과 머신러닝 등 클라우드 기술을 활용한 뉴 스마트팩토리 SaaS 솔루션의 탄생을 기대한다"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr