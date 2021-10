만도 R&D 인력채용에 2300명 지원…SW 개발자 경쟁률 40대 1

만도 2025년까지 글로벌 R&D 센터 인원 40% SW 연구원으로 구성

[아시아경제 이기민 기자] 만도가 경기도 판교 본사(연구개발 센터) 인재 채용에 2300여명이 몰렸다고 26일 밝혔다.

경쟁률은 소프트웨어(SW) 개발자가 40대 1, 생산기술 엔지니어가 300대 1을 기록했다.

이번 만도 판교 본사 인재 채용 주목적은 모빌리티 소프트웨어 개발자 발굴이다. 전기자동차(EV), 자율주행 등 기술 융복합과 새로운 고객가치 실현을 위해 만도는 지난 4월 'SW 캠퍼스'를 신설하고 무선업데이트(OTA), 사이버 보안, 클라우드 컴퓨팅 등 복잡 다양한 소프트웨어 솔루션 개발에 박차를 가하고 있다.

특히 글로벌 완성차 기업 등과 협력해 관련 분야에 공격적 투자를 단행하며, 소프트웨어 개발 인적 자원에도 적극 투자하고 있다. 만도는 2025년까지 글로벌 R&D 센터 인원 40퍼센트를 소프트웨어 연구원으로 구성할 계획이다.

이진환 SW 캠퍼스장은 "만도 전동 제품과 EV가 함께 성장하고 있듯이, 향후 소프트웨어 제품도 EV 전동 섀시통합 기술 개발과 조화를 이룰 것"이라며 "만도의 도약을 위해 실리콘밸리에 찾아가서라도 SW 관련 개발자를 모셔올 계획이다"고 밝혔다.

