"위드 코로나 눈앞" CJ온스타일, 유럽 인기 패키지 5선 방송

31일 여행사 교원 KRT 손잡고 유럽 인기 패키지 5선 방송

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 여행사 교원KRT와 손잡고 오는 31일 유럽 인기 패키지 5선을 방송한다고 26일 밝혔다. '보복 여행' 조짐에 선제적으로 대응한다는 방침이다.

CJ온스타일이 해외 여행 상품 방송을 재개하는 것은 약 4개월 만이다. 지난 6월6일 여행사 노랑풍선과 선보인 유럽 인기 일정 3선 방송은 약 한 시간 동안 5만2000명의 고객이 몰렸다. 이날 결제 금액은 200억원을 넘기며 국내 홈쇼핑 여행 방송 사상 최대의 실적을 기록하기도 했다.

오는 31일 오후 6시20분부터 70분간 진행되는 이번 방송은 고객 선택 폭을 넓히기 위해 유럽 인기 패키지 5선을 동시 판매한다. 스페인 9일, 동유럽 3국(독일·오스트리아·체코) 9일, 스위스 8일, 터키 9일, 프랑스 9일 옵션 중 고객 취향에 맞춰 선택하면 된다. 패키지 가격은 최저가 140만원 대부터 만날 수 있다. 방송에 소개된 유럽 국가들은 코로나 음성만 확인되면 한국인 입국을 허용하고 있다.

모든 패키지는 항공권과 전 일정 호텔 숙박, 식사, 관광을 제공한다. 고객 안전을 고려해 최대 1억원 여행자 보험에 질병 특약 보험 3000만원을 추가로 포함했다. 패키지 상품 모두 예약 후 1개월 내로 100% 취소 및 환불, 지역 변경이 가능하다. 오는 11월10일 첫 출발을 시작으로 내년 10월까지 사용할 수 있다.

이정필 CJ온스타일 교육문화사업팀 부장은 "CJ온스타일은 위드 코로나 시대를 맞아 자가 격리 면제 국가를 중심으로 다양한 상품을 여행사와 연일 기획하고 있다"며 "고객 각각의 취향을 고려해 선택의 폭을 넓힐 수 있는 패키지를 선보이도록 노력할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr