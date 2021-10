'천슬라'된 테슬라...車 기업 최초 시가총액 1조달러

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 일론 머스크가 이끄는 미국 전기차 회사 테슬라가 주가 1000달러와 시가총액 1조달러를 동시에 달성했다. 전기차시장이 본격적으로 열리며 전기차 기업에 대한 평가가 ‘레벨 업’된 것이라는 분석이 제기된다.

테슬라는 25일(현지시간) 나스닥시장에서 전일 대비 12.66% 급등한 1024.86달러에 마감했다. 테슬라 주가는 지난주 900달러를 돌파한 데 이어 단숨에 서학개미들이 기대해 왔던 ‘천슬라’로 변신했다.

테슬라 시가총액 역시 1조달러를 넘어서며 애플, 마이크로소프트(MS), 알파벳, 아마존에 이어 1조달러 클럽에 가입하며 세계적인 빅테크(대형 정보기술 기업)와 어깨를 나란히 했다. 로이터통신은 "테슬라가 시가총액 1조달러 엘리트 클럽에 가입한 최초의 자동차 회사가 됐다"고 전했다.

이날 렌터카 업체 허츠는 테슬라 ‘모델3’ 차량 10만대를 구매하겠다고 발표하면서 주가 상승세를 이끌었다. CNBC 방송은 렌터카 업체가 대량의 전기차를 구매하며 파트너로 테슬라를 선택한 것이 자동차 산업 역사에 새로운 이정표를 썼다고 전했다.

