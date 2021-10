홈플러스, 대체육 브랜드 ‘언리미트’ 판매…“비건 시장 공략”

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 전국 52개 주요 점포에 ‘비건존’을 운영하고, 푸드테크 스타트업 지구인컴퍼니의 대체육 브랜드 ‘언리미트’ 상품을 판매한다고 26일 밝혔다.

언리미트는 국내 최초로 식물성 고기를 개발해 제조·판매 중인 브랜드로, 국내 뿐 아니라 홍콩, 중국, 베트남, 미국, 호주 등 해외에도 수출되고 있는 대체육 브랜드다. 홈플러스에서 선보이는 상품은 언리미트 슬라이스 구이용, 버거 패티, 민스, 풀드 바비큐 등 4종이다.

홈플러스의 베이커리 ‘몽블랑제’에서는 오는 28일 식물성 재료로만 만든 채식 맞춤형 식빵인 ‘순식물성 식빵’을 선보인다. 이 상품은 우유와 계란, 버터 없이 식물성 재료로만 만든 채식 맞춤형 식빵이다. 반죽에 찹쌀과 올리브유를 넣어 쫄깃함과 담백함을 더하고 재료 본연의 맛을 살린 점이 특징이다.

홈플러스 관계자는 “미래 먹거리 중 하나로 손꼽히는 대체육을 비롯한 비건 관련 상품에 대한 고객들의 관심이 높아짐에 따라 건강한 식품들을 다양하게 선보이고 있다“며 “앞으로도 비건 치즈, 슬라이스, 미트볼, 바비큐 등 새로운 상품을 지속 확대 출시할 계획”이라고 말했다.

