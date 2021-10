구미 '운전면허 상설학과시험장' 신설…도로교통공단·구미시·경운대 업무협약

12월 말 업무 개시

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 경북 구미시, 경운대학교와 구미 상설학과시험장 신설 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약을 통해 공단과 구미시, 경운대는 경운대 내에 운전면허 상설학과시험장을 개설하기로 했다. 상설학과시험장 업무는 12월 말부터 개시할 예정이다.

인구 42만명인 구미시에는 운전면허시험장이 없어 그간 구미시민들은 운전면허 학과시험을 보기 위해 대구 또는 문경으로 이동해야 하는 불편이 있었다.

구미에 상설학과시험장이 운영되면 인접 지역인 김천시, 안동시, 상주시 등에서도 운전면허 학과시험 응시가 용이해질 것으로 기대된다.

도로교통공단 관계자는 "근처에 운전면허시험장이 없어 불편을 겪고 있는 시민들에게 응시 편익을 제공하기 위해 지속적으로 상설학과장 신설을 추진할 계획"이라고 말했다.

