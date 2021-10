[아시아경제 이정윤 기자] 택시기사를 폭행한 혐의를 받는 전 세계권투평의회(WBC) 라이트플라이급 챔피언 장정구씨(58)가 검찰에 넘겨졌다.

서울 강남경찰서는 25일 오전 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특가법)상 운전자 폭행 혐의를 장씨에게 적용해 사건을 송치했다고 밝혔다.

장씨는 지난 8월 오후 9시께 술에 취한 채 택시에서 내리는 중 택시기사와 다투다 폭행한 혐의를 받고 있다.

장씨는 1983년 WBC 라이트플라이급 타이틀을 획득한 뒤 1988년까지 방어에 성공했다. 2009에는 한국인 최초로 국제 권투 명예의 전당(IBHOF)에 헌액된 바 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr