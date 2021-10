김수영 양천구청장 25일 오후 2시 여의도 글래드호텔에서 개최된 지역균형뉴딜 2021 좋은 일자리 포럼 참석

[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장은 25일 오후 2시 여의도 글래드호텔에서 개최된 지역균형뉴딜 2021 좋은 일자리 포럼에 참석했다.

대통령직속일자리위원회와 양천구, 전국시장·군수·구청장협의회에서 주최한 이번 포럼에서는 ‘균형잡힌 미래, 지역 일자리의 혁신!’을 주제로 지역균형 뉴딜의 1년 동안의 성과를 함께 공유하고, 지역균형뉴딜의 향후 방향을 논의했다.

