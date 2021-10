[아시아경제 김진호 기자] 저비용항공사(LCC) 제주항공이 유상증자 흥행에 성공해 2066억원의 운영자금을 확보했다.

25일 제주항공에 따르면 유상증자 최종 청약률은 664.1를 기록했다. 제주항공 최대 주주인 AK홀딩스가 배정 물량인 884억원 규모로 유상증자에 참여했다. 또 3대 주주인 제주특별자치도가 40억 규모로 참여했다.

우리사주조합 등을 제외한 일반공모 청약도 97.17:1의 높은 경쟁률을 기록했다. 유상증자 대금 납입일은 이달 29일이며, 신주 상장 예정일은 다음 달 12일이다.

제주항공 관계자는 "유상증자를 통해 경영 불확실성을 선제적으로 해소하고 안정적인 운영자금을 확보했다"고 설명했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr