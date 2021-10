우리금융, 3분기 누적 순익 2.2조 '사상최대'(종합)

3분기 순익 7786억원, 분기 기준 최대 실적

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융지주가 3분기 누적 당기순이익 2조2000억원으로 역대 최대 기록을 다시 썼다. 비이자부문 호조 등 수익창출력 다변화가 어닝 서프라이즈의 요인으로 작용했다.

우리금융은 25일 실적발표를 통해 3분기 누적 당기순이익 2조1983억원을 시현했다고 밝혔다. 3분기 순이익도 7786억원으로 지주사 전환 이후 분기 기준 최대 실적을 전분기에 이어 재차 갱신했다. 지주 전환 이후 지속된 수익기반 확대 전략과 성공적인 건전성 및 비용 관리의 결과라고 우리금융은 설명했다.

이자이익과 비이자이익을 합한 순영업수익은 3분기 누적 6조1804억원으로 전년동기 대비 20.6% 증가했다. 이자이익은 중소기업 중심의 대출성장과 핵심 저비용성 예금의 증가로 수익구조가 개선되며 5조885억원을 기록했다. 비이자이익도 전년동기 대비 57.2% 증가한 1조919억원을 시현하며 호실적을 이끌었다.

자산건전성 부문은 3분기 방역 강화 조치에 따른 일시적 경기 둔화 우려에도 고정이하여신(NPL) 비율 0.31%, 연체율 0.24%를 기록하며 매우 안정적으로 관리되고 있다. 우량자산비율과 NPL커버리지비율은 각각 89.2%, 177.5%을 기록했다.

우리금융 관계자는 "3분기 들어 NIM 개선세는 일시 정체 됐다"면서도 "이자이익과 비이자이익의 고른 성장과 적극적인 대손비용 관리 등으로 3분기 만에 2조원을 초과하는 역대 최대 실적을 거뒀다“고 설명했다.

주요 자회사별 연결 당기순이익은 우리은행 1조9867억원, 우리카드 1746억원, 우리금융캐피탈 1287억원 및 우리종합금융 665억원을 시현했다.

한편 실적 발표 직후 진행된 컨퍼런스콜에서 이성욱 우리금융 재무부문 전무는 "중장기적으로 배당 성향을 상향토록 할 것"이라며 "자본적정성 범위 내에서 주주환원 정책을 지속적으로 검토하고 있다"고 말했다. 우리금융은 장기적으로 약 30%의 배당성향을 목표로 하는 것으로 전해진다.

예금보험공사가 보유한 우리금융 지분 매각 추진에 대해선 "성공적으로 지분 매각이 이뤄지고 4% 이상 취득한 투자자가 나온다면 자회사 수가 늘어나게 될 것"이라며 "자회사 수 증가로 이사회의 다양성이 강화되고 지배구조는 안정될 것 같다"고 설명했다.

성장 전략에 대해선 "보통주 비율을 11%로 유지하는 선에서 그룹 전체 성장률은 6∼7%로 보고 있다"며 "은행 부문은 가계대출 규제 등이 있어서 비중을 적게 하고 비은행이나 글로벌 부문은 비중을 높게 잡아 성장시킬 계획"이라고 강조했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr