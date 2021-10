카카오페이, 일반청약 첫날 증거금 1.5조원 몰려…경쟁률 7.97대 1

[아시아경제 김진호 기자] 카카오페이의 일반투자자 대상 공모 청약 첫날인 25일 오후 4시까지 1조5000억원의 증거금이 몰렸다.

25일 금융투자업권에 따르면 카카오페이 상장 대표 주관사 삼성증권과 공동주관사 대신증권, 인수회사 한국투자증권과 신한금융투자 등 4개 증권사가 이날 일반 청약을 받은 결과 오후 4시 기준 60만863건이 접수됐다.

청약 주식 수 기준으로 3387만580주가 몰려 경쟁률은 7.97대 1을 기록했다. 청약증거금으로 1조5242억원이 몰렸고 이를 기반으로 한 예상 균등 물량은 7.07주이다.

청약 증거금은 배정 물량이 가장 많은 삼성증권에 7606억원이 몰렸다. 이어 한국투자증권이 5407억원, 대신증권 1217억원, 신한금융투자 1011억원 등 순이다.

경쟁률은 ▲삼성증권 7.34대 1 ▲대신증권 2.55대 1 ▲한국투자증권 16.96대 1 ▲신한금융투자 12.69대 1 등으로 나타났다.

한편 카카오페이는 국내 기업공개(IPO) 사상 처음으로 일반 청약자 몫 공모주 물량 100%를 균등 배정하기로 하면서 청약 문턱을 대폭 낮췄다.

