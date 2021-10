호남대 e스포츠산업학과-BIAF 'K-콘텐츠 인재육성' 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교 e스포츠산업학과(학과장 정연철)와 (사)부천국제애니메이션페스티벌 조직위원회(위원장 서채환, 이하 BIAF)는 지난 23일 한국만화박물관에서 포스트 K-콘텐츠 인재육성을 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

양 기관은 이번 협약을 통해 e스포츠 아마추어 대회 운영 지원, 애니메이션과 이스포츠 산업 발전을 위한 인재양성에 힘을 모으기로 했다. 또 BIAF에서 개최하는 e스포츠대회의 성공적인 운영을 위한 인력 및 자원을 공유하고 인력양성을 위한 프로그램을 공동으로 구성·운영키로 했다.

협약식에 참석한 호남대 e스포츠산업학과의 차재관 교수와 서채환 BIAF조직위원장은 이밖에도 관련사업의 홍보콘텐츠에 브랜드 노출과 협약을 통해 도출된 성과를 공유하며 글로벌 문화콘텐츠 시장을 선도하는 상호협력을 지속적으로 진행하기로 했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr