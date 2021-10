조달청 “조달통계, 한 눈에 확인…공공조달 통계연보 발간”

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청이 조달통계를 한 눈에 확인할 수 있는 공공조달 통계연보를 발간해 공개한다.

조달청은 지난해 국가기관, 지방자치단체, 공기업 등 전체 공공기관의 조달실적을 종합 수록한 ‘2020 공공조달 통계연보’를 발간했다고 25일 밝혔다.

통계연보는 올해 처음 발간됐으며 온통조달(공공조달통계시스템)에서 확인할 수 있다. 그간 조달청은 2015년부터 온통조달을 통해 공공조달 통계를 월별, 연도별로 수집해 공개해 왔다. 통계연보는 이러한 자료를 하나의 묶음으로 발간한 자료집이다.

통계연보에는 지난해 공공조달 전체 계약규모와 기관별, 사업별, 조달시스템별, 지역별 등 4개 분야에 38개 항목을 구분한 계약실적 통계와 주요 조달정책 통계 등을 총망라 한다.

특히 통계연보 안에는 이용자의 이해를 돕기 위해 주요 통계를 그래프. 지도 등으로 시각화 해둔 ‘한 눈에 보는 조달통계’도 수록했다.

김정우 조달청장은 “정확한 통계는 데이터 기반, 과학적 행정의 필수요소”라며 “통계연보는 이러한 개념으로 발간됐으며 앞으로 공공조달 정책수립과 학술연구 등에서 유용하게 사용될 것으로 기대한다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr