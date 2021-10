삼성증권, 카카오페이 공모주청약...오후 10시까지

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권은 오는 25~26일 양일간 진행하는 ‘카카오페이’ 공모주 청약에 야간 서비스를 진행한다고 25일 밝혔다.

이날 청약 첫날에는 야간청약 서비스가 적용된다. 온라인에서 오후 10시까지 이용할 수 있다. 다만 청약 마감일인 26일에는 기존대로 오후 4시에 마감한다.

온라인 청약 시스템은 삼성증권 모바일 앱 ‘엠팝(mPOP)’과 간편투자 앱 ‘오늘의 투자(O2)’, 삼성증권 HTS 또는 삼성증권 홈페이지에서 할 수 있다.

온라인 청약시간 확대로 평일 낮 시간을 활용하기 어려운 대다수의 직장인과 자영업자 등의 투자자들이 퇴근 후 시간을 활용할 수 있어 보다 편리하게 투자가 가능해졌다는 것이 삼성증권 측의 설명이다. 삼성증권은 ‘케이카’ 청약부터 ‘지앤비에스엔지니어링’까지 공모주 청약에서 청약 첫날 청약자의 10% 이상이 야간 온라인 청약을 이용했을 정도로 큰 호응을 얻었다고 밝혔다.

삼성증권 관계자는 “최근 공모주 청약의 95% 이상이 온라인에서 진행되고 있다”며 “삼성증권이 단독주관사로 참여하거나 대표주관사들의 합의가 있을 경우 지속적으로 야간 온라인 공모주 청약 서비스를 제공할 계획”이라고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr