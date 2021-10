◆한일시멘트

<승진>

△상무보 양범주

△이사대우 나상철, 임섬근

◆한일네트웍스

<승진>

△사장 박지훈

△전무 박재수

△상무 민기혁

△상무보 김강호

◆한일산업

<승진>

△전무 조성회

△상무 홍창식

△상무보 황현욱

◆한일건재

△상무 신현준

이상 11월1일자.