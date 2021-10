SK, 재생원료로 친환경 화학제품 만든다

[아시아경제 최대열 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 253,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 256,500 2021.10.25 08:43 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…코스피 사고 코스닥 팔고 위드 코로나…밀린 해외출장 나서는 총수들SK지오센트릭, 폐플라스틱 재활용해 화학제품 만든다 close 화학사업 자회사 SK지오센트릭은 환경친화적인 원료로 꼽히는 리뉴어블 나프타를 12월부터 도입하기로 했다고 25일 밝혔다. 나프타는 각종 석유화학제품의 기초원료로 대두유나 폐식용유 등을 활용해 만든 리뉴어블 나프타는 기존 제품보다 세 배 이상 비싸다.

우선 올해 3000t을 시작으로 앞으로 연간 10만t 이상으로 늘리기로 했다. 이 회사의 연간 나프타 사용량은 500만t 정도 된다. 앞서 지난달부터 폐플라스틱 열분해유를 울산 공장 일부 공정에 투입한데 이어 친환경 기업으로 전환하는 데 한 걸음 더 나아갔다. 이 회사는 지난 14일 친환경 국제공인인증 ISCC 플러스를 획득했다. 유럽연합 재생에너지 지침에 부합하는 국제인증으로 전 공정에 걸쳐 까다롭게 따지는 것으로 알려졌다.

이번 인증으로 이 회사가 리뉴어블 나프타로 제품을 만들 경우 도입물량만큼 이 인증을 받은 석유화학제품으로 판매 가능하다. 나경수 SK지오센트릭 사장은 "친환경 제품을 생산해 탄소 배출 저감에 크기 기여할 것"이라며 "친환경기업 전환전략을 하는 데 더 속도를 내겠다"라고 말했다.

