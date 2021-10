CJ푸드빌 뚜레쥬르, 핼러윈 시즌 제품 출시

[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌의 뚜레쥬르는 홈파티를 화려하게 완성할 핼러윈 제품을 시즌 한정으로 선보인다고 25일 밝혔다.

‘어몽어스 핼로윈 쇼콜라’는 큰 인기를 끌고 있는 뚜레쥬르 ‘어몽어스(Among Us)’ 케이크에 핼러윈 시즌 요소를 가미한 이색 케이크다. 보름달이 뜬 으스스한 밤을 배경으로 귀여운 호박등 잭-오-랜턴(Jack O”Lantern)을 뒤집어 쓴 크루원, 무덤 옆에 누워 있는 크루원, 유령처럼 날아다니는 크루원 등을 장식해 핼러윈 분위기를 물씬 느낄 수 있다. 달콤한 헤이즐넛 크림과 초코 크림을 샌드하고, 초코 크런치를 더한 초콜릿을 덮어 달콤한 맛과 바삭한 식감을 즐길 수 있다.

뚜레쥬르는 또 유령 모양의 장식을 더한 깜찍한 모양의 ‘빙글빙글 얼그레이 크림번’을 출시한다. 은은한 얼그레이 생크림과 얼그레이 토핑을 더한 빵이 어우러져 향긋한 홍차향을 느낄 수 있는 크림번이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr