"연말 소비 작년보다 통 커진다" 예상지출 64만원, 전년比 20만원 ↑

G마켓, 빅스마일데이 사전 설문

쇼핑 큰 손은 男, 희망품목 1위는 '로봇청소기'

[아시아경제 김유리 기자] 단계적 일상회복(위드 코로나) 기대감과 함께 연말을 맞아 소비 심리도 활기를 찾을 것으로 보인다.

G마켓과 옥션이 연중 최대 쇼핑 축제 '빅스마일데이'를 앞두고 지난 16일부터 22일까지 고객 총 4650명을 대상으로 행사 관련 쇼핑 계획에 대해 설문조사 한 결과 작년 대비 지출을 크게 늘리고 '집콕'용 디지털·가전을 구입하겠다는 이들이 많은 것으로 나타났다.

이번 빅스마일데이에 최대 얼마를 쓸 계획인지 묻는 질문에 100만원을 쓰겠다는 응답이 22%로 가장 많았고, 30만원이 21%, 50만원이 19%로 뒤를 이었다. 200만원을 쓰겠다는 응답도 10%를 차지했다. 지출 예상 금액을 평균으로 환산하면 약 64만1000원이다. 이는 지난해 같은 기간 설문의 평균 지출 금액인 46만9000원보다 20만원 가까이 늘어난 것이다.

성별로 보면 남성의 지갑이 더 활짝 열릴 것으로 보인다. 지출 금액 질문에 남성의 경우 100만원이라는 응답이 26%를 차지해 가장 많았고 200만원이라는 답도 13%로 많았다. 이에 비해 여성은 30만원 응답이 26%로 1위를, 50만원(20%), 100만원(18%) 순으로 나타났다. 이에 따라 평균 지출금액도 남성 72만3000원, 여성 54만2000원으로 남성이 더 높았다.

'한 가지만 구매한다면 꼭 구매할 상품'을 묻는 주관식 문항에서도 1위는 '로봇청소기'(15%)가, 이어 세탁기·건조기(11%), 컴퓨터·노트북(9%), 냉장고(8%), TV(6%) 등이 차지했다. 주로 집콕과 관련된 고가의 디지털·가전 품목에 대한 선호도가 높았다.

카테고리 별 선호 품목을 살펴보면 디지털·가전 카테고리에서는 생활가전(26%), 디지털기기(22%), 계절가전(15%) 순으로 나타났다. 마트상품군 카테고리에서는 제철 신선식품(24%), 생필품(22%), 간편조리식품(15%) 순으로, 취미용품 카테고리에서는 홈트용품(43%), 캠핑(16%), 여행·항공권(14%) 순으로 인기를 끌었다. 가구·인테리어 품목으로는 월동준비용 침구류(26%), 인테리어 소품(21%), 대형가구(20%) 순으로 선호도가 높았다. 패션·뷰티는 유명 브랜드 의류/잡화(36%), 가성비 좋은 트렌드의류·신발(26%), 원마일룩(13%) 순으로 나타났다.

문제연 G마켓 영업본부장은 "단계적 일상회복에 대한 기대감이 커지며 소비 심리도 활기를 되찾고 있는 만큼 연말 쇼핑 시즌을 '위드 빅스마일데이'와 함께 할 수 있도록 탄탄하게 행사를 준비하고 있다"며 "특히 설문조사를 통해 고객들이 특히 선호하는 상품을 중심으로 파격적인 혜택을 선보일 예정"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr