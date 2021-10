LG전자, 김장철 대비 '디오스 김치톡톡' 생산라인 풀가동

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 124,500 전일대비 500 등락률 -0.40% 거래량 190,317 전일가 125,000 2021.10.25 10:09 장중(20분지연) 관련기사 월풀 '공급대란' 휘청일 때, 우직하게 달린 LG전자…글로벌 1위 눈앞3분기 어닝시즌, 기대보다 불안한 시선LG전자 "수제맥주제조기 LG 홈브루로 '레드 에일'도 맛보세요" close 는 본격적인 김장철을 앞두고 경남 창원시 김치냉장고 생산라인에서 '디오스 김치톡톡 오브제컬렉션' 생산라인을 풀가동하고 있다고 25일 밝혔다.

17년만에 찾아온 10월 추위로 김장을 서두르는 고객이 많아질 것으로 예상돼 물량을 충분히 공급하기 위한 것이라고 LG전자는 설명했다.

LG전자에 따르면 앞서 지난 9월 말 오브제컬렉션 신제품이 출시된 이후 LG 스탠드형 김치냉장고 판매량 가운데 오브제컬렉션이 차지하는 비중은 40%를 넘어섰다.

LG 디오스 김치톡톡 오브제컬렉션은 ▲CJ제일제당 비비고, 대상 종가집, 풀무원 등 국내 대표 김치브랜드의 포장김치 9종을 맞춤 보관할 수 있는 업계 유일 인공지능 맞춤보관 기능 ▲김치맛을 살려주는 유산균을 일반 보관모드에 비해 최대 57배까지 늘려주는 New 유산균김치+ ▲고객들의 편의를 위해 적용한 소형 김치통, 투명 뚜껑 김치통 등을 갖췄다.

고객들은 프리미엄 가구에 주로 쓰이는 페닉스, 고급스러운 느낌의 스테인리스 등 오브제컬렉션 재질과 색상 중에서 선택할 수 있다.

