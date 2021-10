한국도자재단, 도자기 취향 발견 공유 이벤트

[아시아경제(광주)=이영규 기자] 한국도자재단이 다음 달 14일까지 'K-도자기(CERAMIC) 쇼핑몰'에서 '도자기 취향 발견 공유' 행사를 진행한다.

이번 행사는 백자, 청자 등 전통 도자기와 도자 인테리어 소품, 액세서리 등 다양한 제품을 홍보해 도자상품에 대한 소비자들의 관심을 높이고 'K-도자기(CERAMIC) 쇼핑몰'을 활성화하기 위해 기획됐다.

K-도자기(CERAMIC) 쇼핑몰은 지난 9월 문을 연 한국도자재단 '온라인 도자 비즈니스 플랫폼'의 핵심 콘텐츠다.

쇼핑몰은 리빙몰(생활도자기), 갤러리몰(도자예술작품), 수출브랜드몰(글로벌 수출 전략상품) 등에 총 237개 요장(窯場)이 입점, 수공예 도자상품 1121점을 판매하고 있다.

참여 방법은 'K-도자기(CERAMIC) 쇼핑몰 이벤트 페이지'에 들어가 작품도자, 도자 인테리어 소품, 도자식기, 도자액세서리 등 종류별 대표 도자상품 중 자신의 취향에 맞는 작품을 선택해 지정된 해시태그와 함께 개인 사회관계망서비스(SNS)에 공유하면 된다. 자세한 내용은 'K-도자기(CERAMIC) 쇼핑몰' 누리집에서 확인할 수 있다.

한국도자재단은 참여자 중 20명을 선정해 ▲워닉스 제로S 공기청정기(1명) ▲발뮤다 토스터기(2명) ▲보토 에어프라이어(2명) ▲K-Ceramic 도자상품(6명) 등 총 100만원 상당의 경품을 제공한다.

이와 함께 쇼핑몰 이용 고객들을 위한 다양한 사은행사도 진행된다.

최연 한국도자재단 대표이사는 "이번 행사가 우수한 도자상품을 합리적인 가격으로 제공하고, 요장들의 고객 유치를 도와 시장 확대에 도움이 되기를 기대한다"고 전했다.

